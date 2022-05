30 ans après, l’émotion toujours vive à Furiani

Les jeunes de tous les clubs de Corse sont venus rendre hommage comme les anciens Sporting Club de Bastia et de l’OM. Depuis un an, cette date a été sacralisée, on ne jouera plus de compétition de championnat de France. Ce jeudi soir, l’OM est en Coupe d’Europe, les joueurs porteront une brassière noire et respecteront une minute de silence.