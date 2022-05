4L Trophy : la solidarité entre Biarritz et le Maroc

Le grand jour est enfin arrivé. Après de longs mois de préparation, les 4L sont presque prêtes à affronter le désert. Ignès et Linah, étudiantes de 22 ans, ont roulé 17 heures depuis Chambéry pour atteindre Biarritz. Une première épreuve pour leur 4L. "On l'a acheté, il y a à peu près un an. Elle a dix ans de plus que nous", confie l'une d'entre elles.