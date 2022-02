5 médailles en 5 courses pour l'immense Quentin Fillon-Maillet aux JO

En décrochant l'argent en relais avec Fabien Claude, Emilien Jacquelin et Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet est devenu le 10e sportif à décrocher cinq médailles sur une même édition des Jeux d'hiver, toutes nationalités confondues, et le troisième Français, Jeux d'été et d'hiver confondus.

Sur le dernier pas de tir, Quentin Fillon-Maillet manque sa cible à deux reprises et laisse son rival norvégien prendre la tête. Le problème, c'est quand on a déjà deux médailles en or, c'est qu'on prend très vite goût à ce précieux métal. Personne ne lui en voudra, ni en Chine, ni à Saint-Laurent-en-Grandvaux.