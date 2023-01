VIDÉO - 8000 kilomètres en paddle : le défi fou de six sauveteuses en mer

Une haie d'honneur aux sons des tambours et des pirogues péruviennes pour les accompagner sur les premiers kilomètres de leur incroyable défi. Durant trois mois, six femmes vont se relayer sur une petite planche pour traverser le Pacifique entre le Pérou et la Polynésie, 8000 kilomètres à la seule force des bras. "On va être un peu seules face aux éléments, mais on est unies et on a une bonne cohésion d'équipe, donc on va y arriver toutes ensemble", affirme l'une des sportives.