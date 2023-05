À J-100, découvrez les "médailles responsables" qui seront remises à l'issue de la Coupe du monde de rugby 2023

Les médailles ont effectivement été fabriquées à partir de téléphones et autres produits électroniques recyclés. Ceux-ci ont notamment été collectés dans des clubs de rugby avant d'être envoyés vers un centre spécialisé en déchets électroniques où les métaux ont été extraits et pour être ensuite fondus, selon un communiqué. "La matière première a ensuite été préparée par une entreprise spécialisée dans la production de produits semi-finis et finis en alliages techniques", est-il expliqué.