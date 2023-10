À 104 ans, elle saute en parachute : les exploits sportifs les plus étonnants des centenaires

Autre exemple mémorable : celui de l’Américaine Julia Hawkins qui, à 105 ans, avait battu en novembre 2021, lors des Jeux seniors de Louisiane (États-Unis), un record du monde du 100 mètres dans sa catégorie d’âge, celle des 105 ans et plus. Une performance incroyable pour cette femme qui avait commencé à courir à seulement 100 ans... En 2017, la centenaire réalisait le meilleur temps féminin sur 100 mètres chez les 100 ans et plus (39 secondes 62), selon l’Association nationale des jeux pour seniors. Une marque effacée par sa compatriote Diane Friedman.

Mars 2018. À quelques semaines de son centième anniversaire, George Corones avait battu le record du monde du 50 m nage libre dans sa catégorie (100-104 ans). Il avait traversé le bassin du Gold Coast Aquatic Centre (Australie) en seulement 56,12 secondes. Cette course s'était déroulée au cours des éliminatoires des Jeux du Commonwealth à Brisbane (Australie). Seul en lice, il avait alors pulvérisé l'ancien record détenu jusqu'ici par le Canadien Jaring Timmerman qui avait réalisé un 50 m nage libre en une minute et 16 secondes. L'Australien était devenu le premier homme de son âge à réussir cette épreuve des 50 m en moins d'une minute.

Ou encore, en mai 2013, le cas de Fauja Singh, surnommé "la tornade en turban", qui avait commencé à courir à 89 ans et a terminé par la suite neuf marathons, dont ceux de Londres et New York. À 101 ans, il avait réussi son meilleur temps à Toronto, en 5 heures, 40 minutes et 4 secondes. Pesant à peine 52 kg, le visage orné d'une longue barbe blanche et la tête coiffée d'un turban orange imposant, cet ancien agriculteur du Penjab avait commencé à courir après la mort de sa femme et d'un fils. Ce Britannique était sans doute le plus vieux marathonien du monde. Même si, à l'époque, le Livre Guinness des records n'avait pas enregistré ce titre, faute de pouvoir certifier sa date de naissance.