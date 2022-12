À plus de 5000 kilomètres du stade, les supporters français soutiennent leurs champions

La mairie de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) avait promis une fan zone si les Bleus arrivaient en demi-finale. C'est chose faite, il y aura 2 000 personnes ici ce soir. Désormais, la ville ne veut plus s'arrêter là et voit déjà un peu plus loin. "On espère effectivement pouvoir continuer jusqu'à dimanche, tout est prêt", explique le directeur des sports, Michaël Frocq.