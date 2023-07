À un an des JO 2024, ces défis qui attendent les organisateurs

L'un des points clés de l'organisation sera la sécurité. Les Jeux olympiques draineront et concentreront un nombre considérable de visiteurs dans la capitale française, dont il faudra assurer la sécurité. "Le dispositif de sécurité sera sans précédent, je pense que ce sera l’endroit sur la planète où on sera en totale sécurité", a tenté de rassurer Tony Estanguet, président du Comité d'organisation des Jeux de Paris, alors que la sécurisation de la cérémonie d'ouverture et de l'évènement suscite des inquiétudes, et que la France a encore en tête le fiasco de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France en 2022.

L'un des défis est de réussir à augmenter les dispositifs de sécurité privée. "Sur la sécurité, le point clé est de continuer à accélérer sur les entrées en formation et le recrutement des agents de sécurité privée", a expliqué la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera dans un entretien à l'AFP publié mardi. Ce point permettra d'éviter un recours trop massif à l'armée, qui entraînerait notamment un surcoût, même si cette dernière devrait bien être sollicitée.

"Il y a des choses qui ont déjà été communiquées. Le fait que, par exemple, l'armée allait concourir à la sécurisation de la cérémonie d'ouverture. On sait qu'il y aura à peu près 10.000 forces Sentinelle et que tout le secteur de Ivry-Charenton sera sécurisé par l'armée (pour les bateaux de la cérémonie d'ouverture, ndlr)", a déclaré la ministre. "Pour le reste, des discussions qui ne sont pas taboues existent déjà entre Sébastien Lecornu (Armées) et Gérald Darmanin (Intérieur). Le recours aux forces armées pour certaines missions fait partie des chantiers qui vont s'accélérer à la rentrée."