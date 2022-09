Affaire Hamraoui-Diallo : un guet-apens ?

C'est l'une des affaires qui secouent actuellement le monde du foot français et bien au-delà. Kheira Hamraoui, mais aussi son agent et son ex-entraîneur au PSG témoignent ce soir dans 7 à 8 de l'agression dont a été victime la joueuse il y a près d'un an. L'enquête désigne comme commanditaire du guet-apens l'une de ses coéquipières. Aminata Diallo a passé cinq jours en prison avant d'être remise en liberté conditionnelle.