Tout au long de l'article, non signé, le magazine laisse l'IA dérouler sa plume, qui va jusqu'à prêter au champion allemand des dires sur ses enfants. Pour se rendre compte de la supercherie, il faut aller en bas de la double-page, où il est écrit en pattes de mouche : "Michael Schumacher a-t-il vraiment tout dit lui-même ? L'interview a été réalisée en ligne. Via une intelligence artificielle (IA). Il y a des sites sur lesquels vous pouvez discuter avec des célébrités." Un procédé dénoncé outre-Rhin, alors que son état de santé est tenu secret, à la demande de sa famille.

En 2021, Corinna, son épouse qui n'a jamais quitté son chevet depuis l'accident, avait livré un témoignage rare et poignant sur son quotidien. "Michael manque à tout le monde. Mais Michael est là. Il est différent, mais il est là. Et ça nous donne de la force, je pense", confiait-elle dans le documentaire Schumacher, toujours disponible sur Netflix. "On est ensemble, on vit ensemble à la maison. Il suit des traitements. On fait tout pour améliorer son état, s'assurer qu'il est à l'aise et pour lui faire sentir notre famille, notre lien. (...) La vie continue. Michael nous a toujours protégés, et maintenant, nous protégeons Michael."