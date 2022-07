"Ça ne suffit pas encore" : les Bleues amères après leur élimination de l'Euro

Malheureusement, l'histoire se répète. L'Allemagne a enchainé un sixième match sans défaite contre la France (5 victoires et un nul), en autant de rencontres entre les deux pays dans les compétitions majeures. "On aurait aimé une autre issue. Mais on est tombées sur un adversaire costaud", a déploré Corinne Diacre au micro de TF1. "Ce qu'on fait, c'est bien mais cela ne suffit pas encore aujourd'hui. On voit ce qu'il nous manque par rapport aux nations qui ont l'habitude de gagner", ajoute la sélectionneuse.

"Ça ne s'est pas joué à grand-chose. On est tombées sur une très grande nation. L'essentiel est d'avoir tout donné", abonde Selma Bacha. "On a eu tous les éléments, notamment le mental. Il nous a manqué l'efficacité", analyse la jeune lyonnaise (21 ans). "On a réussi à avoir les occasions mais elles ont réussi à être plus tueuses", retient de son côté Grâce Geyoro, qui termine meilleure réalisatrice tricolore dans ce tournoi (3 buts). Il faut dire qu'en face, l'inusable Alexandra Popp n'a pas eu besoin de beaucoup plus que deux occasions pour réaliser un doublé et assommer ses adversaires...