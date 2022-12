Angleterre-France : à 24h du match, les images du quotidien serein des Bleus à l’hôtel et à l’entrainement

Plus la compétition avance, plus les Bleus semblent détendus et sereins, à peine perturbés face à la pression d'un quart de finale de Coupe du Monde. "On sait que ça va être un gros match, intense, mais vu nos forces, on est serein", lance Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain. "La zénitude, le calme et la sérénité, on l'a depuis le départ. Là, c'est un quart de finale de Coupe du Monde, donc il n'y a pas à stresser ou quoi que ce soit, c'est que du bonheur et du plaisir", déclare Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus.