Angleterre-France : un match qui s'est (aussi) joué sur les réseaux sociaux

Mais c’est le penalty raté de Kane qui a le plus inspiré les internautes. Hugo Lloris, que les Anglais avaient qualifié de faible, devient une muraille infranchissable, et dans une vidéo, on voit Kane recevoir une leçon de tirs au but par un champion du monde, mais de rugby. Un penalty parti tellement haut dans le ciel, qu’il a atterri dans la Station spatiale, entre les mains de Thomas Pesquet.