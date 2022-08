Apnée : un record... à couper le souffle

Une minute trente plus tard, la voilà déjà tout au fond, récupérant dans sa main une plaquette qui prouve au jury sa performance. Mais, le plus dur commence : la remontée, l'obscurité. "Je me demandais quand est-ce que ça allait se terminer. Je voyais que du noir. La luminosité ne revenait pas et je me demandais vraiment où j'en étais", raconte-t-elle.