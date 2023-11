VIDÉO - Arctique : l'impressionnante descente d'un kayakiste sur une cascade de glace de 20 mètres

Un kayakiste espagnol de 32 ans a descendu une cascade de glace de 20 mètres. À bord de son kayak, Aniol Serrasolses a d'abord gravi une calotte glaciaire, avant de naviguer à travers la glace. Observez cet exploit en vidéo.

Une descente impressionnante. Dans le cercle polaire arctique, le kayakiste espagnol Aniol Serrasolses a descendu une cascade de glace de 20 mètres, la plus grande descente de cascade glaciaire jamais enregistrée. Durant son périple, le sportif de 32 ans s'est filmé à bord de son kayak, traversant la glace de l'archipel norvégien du Svalbard, à l'est du Groenland, et chutant de plusieurs mètres.

Un moment épique gravé dans le cœur Aniol Serrasolses

Pour accéder à la cascade, Aniol Serrasolses et son équipage ont dû gravir la calotte glaciaire à l'aide d'une échelle, puis marcher quelque 11 kilomètres sur la glace avant d'accéder à la rivière glaciaire. Ils ont, pour cela, traversé ruisseaux et crevasses. Le résultat est spectaculaire (voir vidéo en tête de cet article).

"Un moment épique gravé dans le cœur pour toujours", a réagi l'athlète sur ses réseaux sociaux, lui qui partage souvent ses innombrables descentes en kayak sur des rapides et des cascades. "Je suis impatient que le monde voit ce que nous avons fait ces deux dernières années", a-t-il ajouté, promettant bientôt de nouvelles images de ses exploits.