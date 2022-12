Bloqués par les fans, Messi et sa bande obligés de finir leur parade victorieuse... en hélicoptère

Le bus des "tri-campeones" argentins était parti vers 11 heures 45 (heure locale) du siège de l'AFA, et devait rallier l'Obélisque dans la journée, décrétée férié pour l'occasion. Mais trois heures plus tard, il n'avait parcouru qu'une dizaine de kilomètres, en raison de nombreux ralentissements sur son chemin causés par la présence de dizaines de milliers de supporters. Ces derniers - venus des quatre coins du pays - étaient plus d'un million à l'Obélisque dans la nuit de dimanche 18 à lundi 19 décembre, à l'issue du match épique entre la France et l'Argentine, dont celle-ci est sortie victorieuse après une séance de tirs aux buts.