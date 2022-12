VIDÉO - Argentine-France : des bars au Moulin-Rouge, les Français dans les starting-blocks pour la finale

Quelques rues plus loin, Lydia Cadeau, une créatrice de t-shirt est en train de concevoir son futur best-seller. "France : 2. Argentine : 0", annonce celle qui n'a pas peur de porter malheur aux Bleus. "Le Maroc, ce n'était pas facile. L'Argentine, ils n'ont que Messi donc...", analyse-t-elle. Le temps pour la machine de chauffer et la première impression de t-shirt enclenchée. Pour Lydia, c'est non négociable et elle sait déjà qui va briller. Elle accorde sa préférence à Kylian Mbappé et Olivier Giroud, il va "faire monter encore davantage son pedigree" de meilleur buteur en équipe de France. Le t-shirt sera mis en vente dimanche à partir de 18 heures si tout va bien.

Pendant ce temps, au Moulin rouge, dans les coulisses aussi, du bleu, du blanc et du rouge. "Des fois, c'était un peu compliqué de suivre les matchs. J'étais un peu sur le téléphone avant de revenir sur scène. On vérifie le score. Ce serait incroyable si l'on gagnait", confie Cyrielle Vie, danseuse dans le plus célèbre des cabarets parisiens.