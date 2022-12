VIDÉO - Argentine-France : revivez le but de l'espoir signé Kylian Mbappé

Alors qu'ils avaient la tête au fond du sceau et ne réussissaient pas grand-chose, les joueurs de Didier Deschamps se sont relancés en l'espace de quelques instants. Parti dans le dos de la défense adverse, Randal Kolo Muani, rentré en première mi-temps, est bousculé en pleine surface par Nicolas Otamendi. Kylian Mbappé prend la balle et transforme la sentence. Parti du bon côté, Emiliano Martinez n'y peut rien (2-1, 80e). Un 10e but en Coupe du monde (déjà) pour le natif de Bondy - le sixième dans cette édition -, synonyme d'espoir pour les champions du monde en titre.