Au cœur de la mythique Transjurassienne

Trois ans qu'ils attendaient de retrouver ce décor. Entre le Jura et le Doubs, les skieurs ont participé ce dimanche à la mythique course de la Jurassienne. Pour ce groupe d'amis, ce sera la première fois : "c'est super connu et c'est un bon challenge", "on y va tranquille. On fait ça pour la course mais pas pour gagner, les forts ils sont déjà devant".