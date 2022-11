Avez-vous eu raison de parier sur les Bleus ? Le 13h à vos côtés

C’est quasiment devenu un sport national ! En famille, entre amis ou collègues, les Français s’adonnent de plus en plus aux concours de pronostics, en profitant du Mondial de football au Qatar pour exercer leurs talents de devins. Désormais, plus besoin d’utiliser un morceau de papier, une kyrielle d’applications mobiles, comme Monpetitprono, la plus populaire, se chargent de tout ou presque à votre place. Il suffit d’entrer les scores et l’application établit un classement au fur et à mesure que la compétition avance. Tout le monde a sa chance au petit jeu des pronostics et, bien souvent, ce ne sont pas les plus grands spécialistes de football qui sont les meilleurs, comme a pu le constater une équipe du 13H de TF1.