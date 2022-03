Base jump : les coulisses du saut vertigineux de Fred Fugen

Quatre jours de tournage et la magie du montage pour donner l'impression d'un seul et unique saut dans la vidéo finale. Ses précédents exploits s'étaient réalisés en duo avec Vince Reffet. Fred Fugen voulait réussir celui-ci pour rendre hommage à son complice décédé dans un accident, il y a un an et demi. Ce spécialiste de chute libre et de speed riding nous a confié avoir d'autres projets. Son clip s'achève avec un brin d'humour au pied d'une vraie remontée mécanique.