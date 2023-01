NBA Paris Game : devant un parterre de stars, les Bulls marchent sur les Pistons

La NBA a réussi son grand retour en France. Trois ans après le premier "Paris Game", délocalisé à l'Accor Arena, les Chicago Bulls ont dominé assez logiquement les Detroit Pistons (108-126), jeudi 19 janvier. Dans une enceinte bondée, sous les yeux d'invités de marque - Magic Johnson, Tony Parker, Victor Wembanyama, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Pharrell Williams, Aya Nakamura, Marco Verratti, Gerard Piqué... -, les partenaires de Zach LaVine, DeMar DeRozan et Nikola Vucecic (72 points en cumulé) ont été sans pitié avec la bande à Killian Hayes, seul représentant de la France sur le parquet de Bercy.

Maladroits (40% au tir), trop individualistes en attaque et friables en défense, les héritiers des Bad Boys, le surnom donné à la franchise aux trois titres NBA (1989, 1990 et 2004) à la fin des années 80 et début 90, ont été dépassés par les Bulls. Les Pistons, qui ont couru après le score tout le match, n'ont offert une belle opposition que dans le dernier quart-temps. Insuffisant.