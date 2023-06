Draft NBA 2023 : avec Wembanyama, ces autres Français qui pourraient rendre cette cuvée historique

🏀 Arrière ou ailier, 1,98 m, 93 kg, 19 ans

Parti à l'autre bout du monde, comme son compatriote Ousmane Dieng une année plus tôt, Rayan Rupert a passé la saison du côté des New Zealand Breakers. Il a inscrit en moyenne 6,8 points et pris 2,4 rebonds, mais a vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil au fil de la saison. Avec ses bras tentaculaires et son envergure impressionnante, il fait d'ores et déjà partie des meilleurs défenseurs de cette cuvée. Son athlétisme et ses attributs physiques lui permettent de poser des difficultés aux porteurs de balle adverse. Le fait qu'il soit également alerte sans le cuir en fait un joueur complet de ce côté du terrain.

En attaque, par contre, il est plus difficile de trouver un secteur dans lequel le fils de l'ancien international Thierry Rupert (décédé en 2013) possède des capacités qui sortent du lot. S'il est capable de poser un ou deux dribbles et de faire preuve d'une vision de jeu correcte, il reste maladroit quand il s'agit d'expédier le ballon dans le panier. Pour espérer rester de longues minutes sur un parquet NBA, Rayan Rupert va nécessairement devoir améliorer son tir. Certaines équipes sont visiblement prêtes à croire au potentiel, puisqu'il figure entre la 20e et la 30e position dans les dernières projections de la draft (25e chez ESPN).