Premier choix de la draft NBA 2023, Victor Wembanyama se "sent à sa place" à San Antonio

Quelques étreintes, confettis et accueils de rockstar plus tard, le longiligne basketteur a enfin pu découvrir les installations de nouvelle équipe et la ville dans laquelle il va s'installer pour les années à venir. Et, tout ça, avec une fierté et une joie toujours non dissimulées. "J'ai eu beaucoup d'émotions fortes, mais aussi beaucoup, beaucoup de choses à faire. L'émotion a donc eu le temps de redescendre, mais les 72 dernières heures ont été très fatigantes", commence-t-il. Mais "partout où je suis allé, j'ai été accueilli chaleureusement. Je ne m'attendais pas à autant de monde à mon arrivée. C'était un moment très amusant. Et, c'est de cela qu'il s'agit. Ça me rend heureux", continue l'ancien joueur des Mets 92.