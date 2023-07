"Je me suis senti plus à l'aise" : Victor Wembanyama rebondit déjà avec les Spurs

Il disait s'être "senti perdu sur le parquet". Après une première sortie contrastée avec sa franchise des San Antonio Spurs, contre Charlotte (76-68), vendredi 7 juillet, Victor Wembanyama a cette fois subjugué le Thomas & Mack Center de Las Vegas. Le géant tricolore de 19 ans a fait honneur à son statut de numéro un de draft, dimanche 9 juillet, malgré la courte défaite face à Portland (80-85), lors de son deuxième et dernier match de Summer League. Opposé aux Blazers, orphelins de leur rookie Scoot Henderson, blessé à l'épaule, le longiligne intérieur s'est libéré, avec brio, de la pression accumulée.

Revanchard, il a livré une copie digne des attentes placées en lui. Une nouvelle fois, protecteur de haut niveau (3 contres), il a corrigé la mire aux tirs (9/14), secteur de jeu dans lequel il était attendu après sa défaillance offensive (2/13) contre les Hornets. Plus proche du panier et plus précis, la nouvelle coqueluche des Spurs a signé son premier double-double (27 points, 12 rebonds en 27 minutes). De quoi évacuer les doutes qui avaient émergé quant à son adaptation en NBA.