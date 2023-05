Cinq choses à savoir sur Victor Wembanyama, le Français qui va affoler la draft NBA

Le talent du jeune Français a été d'ors et déjà reconnu par les plus grands. "Tout le monde utilise ce terme de 'licorne' ces derniers temps, mais lui c'est plutôt un alien", a déclaré LeBron James à propos de "Wemby". "Personne n'a jamais vu quelqu'un aussi grand être aussi fluide et gracieux sur le terrain", a encore encensé "King James". La légende du basket français, Tony Parker a su être tout aussi élogieux. Pour l'ancien capitaine de l'équipe de France, Victor Wembanyama "a un talent qu'on n'a jamais vu dans le basket, d'être aussi grand, de courir aussi vite et d'être aussi adroit. Et s'il reste en bonne santé, il sera un des meilleurs joueurs de l'histoire".