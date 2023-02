VIDÉO - Un panier pour l'histoire : recordman de points en NBA, LeBron James détrône Kareem Abdul-Jabbar

Inatteignables, intouchables, inaccessibles… Bref, imbattables. Les 37.837 points inscrits par le monument Kareem Abdul-Jabbar, qui détenait depuis le 5 avril 1984 - soit plus de 38 ans, une éternité à l'échelle du sport moderne - le record individuel le plus mythique de la NBA, sont pourtant bien tombés, mardi 7 février. Une marque légendaire que LeBron James, à qui il manquait 36 points pour détrôner le géant Hall Of Famer des Los Angeles Lakers, a dépassé lors de la défaite face à Oklahoma City (130-133). C'est sur un step back à mi-distance, un shoot avec un pas en arrière, à 10,9 secondes de la fin du troisième quart-temps, et sous les yeux de son aîné, présent dans la salle, que The Chosen One ("L'Élu") est monté sur le trône du scoring.