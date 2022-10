Benzema Ballon d'or : on a vibré à Bron

C'est une ville toute entière, Bron, qui se réveille ce mardi matin avec l'impression d'être le centre du monde. Au club, on croit à l'effet Ballon d'or. On rêve déjà d'un deuxième terrain pour accueillir les Benzema de demain : "Peut-être que quand on sera grand, on sera des futures stars nous aussi" ; "Ça nous fait croire en nos rêves". Le meilleur joueur du monde revient parfois en toute discrétion sur sa première pelouse. Plus que jamais, tous attendent son retour.