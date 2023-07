VIDÉO - Biarritz : découvrez la Côte des Basques, la plage la plus "surfée" de France

Près de 60 ans plus tard, Biarritz compte vingt écoles. Elles font le plein surtout l'été. Mais cet engouement pour ne pas dire cette fascination n'est-il pas finalement la limite de la Côte des Basques. Au plus fort de la saison, on estime que plus de 1 000 surfeurs se croisent chaque jour sur l'eau. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article.