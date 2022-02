Biathlon : encore une médaille d'or pour la France

C'est un moment de sa vie où le temps passe au ralenti et où les émotions se multiplient, où réaliser ce qui vient de se passer donne le tournis à Justine Braisaz-Bouchet, championne olympique de biathlon. Durant les premières minutes de course, l'athlète demeure dans les profondeurs du classement. Ce qui l'a fait émerger, c'est sa vitesse à ski. Ce qui l'a fait gagner, c'est son tir d'ordinaire irrégulier. Mais ce vendredi, les doutes se sont envolés. À plusieurs kilomètres de la ligne, son avance est telle que plus rien ne peut lui arriver. Un drapeau, des bravos et une réaction pleine de bon sens l'accueillent à l'arrivée.