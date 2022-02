Biathlon : l’effet jeux olympiques chez les jeunes

En tout cas, l'inspiration est là avec l'es succès de l’Équipe de France du biathlon, sept médailles dont trois en or aux Jeux Olympique. "J'en avais vu aux JO. Du coup, on voulait voir un petit peu ce que c'était. Donc, on s'est dit qu'on allait faire une initiation" ; "c'est une belle découverte. C'est bien de le vivre pour de vrai", confie quelques apprentis.