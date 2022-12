Une nouvelle page s'ouvre-t-elle pour les Bleus ?

Olivier Giroud, 36 ans, recordman de but en équipe de France, Steve Mandanda, 37 ans, gardien numéro deux et cadre du vestiaire. Et le capitaine Hugo Lloris, 35 ans, à son actif 145 sélections, c'est un record. Il pourrait lui aussi finir sa carrière internationale, sur une défaite en finale. Face aux caméras, il n'a pas voulu évoquer son avenir. "Il y a peut-être un passage de témoin entre une génération expérimentée qui arrive dans la dernière phase de sa carrière et une nouvelle génération avec à la tête un joueur comme Kylian Mbappé", a souligné le gardien de l'Équipe de France.

À 23 ans, Mbappé, ce monstre de talent, ressemble effet de plus en plus au patron des Bleus, avec à ses côtés ceux dont la France a découvert les visages et le talent. Comme Randal Kolo Muani, Aurélien Tchouaméni et tant d'autres.