"Tout le monde sait que c'est un phénomène" : Kylian Mbappé, superstar à Bondy

Ce lundi à Bondy, le nom de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres. Et tous sont unanimes sur le numéro 10 de l'Équipe de France : "Quel joueur !", "On est super fier de lui, on est Bondynois dans l'âme", "Tout le monde sait que c'est un phénomène", "C'est le meilleur joueur", "C'est l'avenir..." Durant le match, les cris et la joie se sont fait entendre lorsqu'en seulement 97 secondes l'attaquant marque deux buts.