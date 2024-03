CrossFit superstar : pratiquer du sport en s'amusant, c'est possible !

Le CrossFit est l'une des disciplines sportives qui cartonnent le plus. Elle compte cinq millions d'adeptes dans le monde et vise à préparer notre corps à n'importe quel défi. Enfiler vos baskets et pratiquer avec Anaïs Grangerac dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Discipline sportive imaginée aux États-Unis dans les années 70, le CrossFit a débarqué en France en 2010 et elle fait de plus en plus d’adeptes. Mélange de gymnastique, d’endurance et d’haltérophilie, cette pratique repose sur un principe : un travail de haute intensité pour mobiliser tous les muscles de notre corps. Anaïs Grangerac nous en dit plus dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Le CrossFit, c’est quoi ?

C’est la nouvelle star des salles de sport. En effet, le CrossFit cartonne avec 5 millions d’adeptes dans le monde. Parmi les aficionados, on compte 60% de femmes. La France est le deuxième meilleur marché au monde, derrière les États-Unis. On comptabilise 200.000 adhérents et 800 salles de CrossFit en 2023. À titre de comparaison, on en comptait 114 en 2015.

Cette pratique très physique a de quoi effrayer les moins sportifs d’entre nous, pourtant le CrossFit est ouvert à tous et à toutes, peu importe l’âge ou le niveau. En effet, c’est une activité que l’on peut adapter en choisissant des accessoires (notamment les poids) qui correspondent à notre forme physique. Très complet, ce sport permet de préparer le corps à n’importe quelle situation du quotidien. Surtout, il se pratique dans une ambiance conviviale et familiale, où personne ne se juge, mais tout le monde s’encourage. Le but est de s’entraîner à haute intensité, mais en s’amusant et sans se mettre de pression. Les cours durent en moyenne une heure et ils sont toujours encadrés par un coach diplômé. C’est lui qui donnera les consignes pour adapter les poids et les mouvements aux capacités des sportifs.

Deux exercices de CrossFit à tester

Pour renforcer le corps, en se focalisant notamment sur les bras, les épaules, les trapèzes, les jambes et la sangle abdominale, Anaïs Grangerac vous propose "l’épaulé-jeté", Clean & Jerk, en VO. Ce mouvement, que l’on retrouve particulièrement en haltérophilie, se fait en deux mouvements. D’abord, on soulève l’haltère, jambes pliées et (pour ne pas blesser le dos) jusqu’aux épaules et ensuite, on le déplace des épaules jusqu’à la tête. Le dos doit rester droit. Le Clean & Jerk est également un excellent exercice pour développer la vitesse et la puissance.

Le deuxième exercice s’effectue avec des kettlebells, des espèces de cloches de poids différents. On va pratiquer le "kettlebell swing", c’est-à-dire des mouvements de balancier à la seule force des hanches. L’exercice permet de mobiliser tous les groupes musculaires, de renforcer les fessiers, les ischiojambiers, mais aussi d’améliorer son cardio, gagner en explosivité et en mobilité. De quoi se préparer à n’importe quel défi de la quotidienne !