Trois conseils pour se remettre au sport et surtout ne pas abandonner

Les vacances sont l'occasion de se mettre et se remettre au sport. Cependant, dès lors que l'on reprend le chemin du travail, la motivation s'envole. Anaïs Grangerac nous explique comment faire pour tenir son engagement dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les vacances sont souvent l’occasion de se remettre au sport, de se motiver à aller à la piscine ou de rentabiliser son abonnement à la salle, bref de tenir les bonnes résolutions prises au début de l'année. Mais, une fois les vacances terminées, la motivation fait partie de l’histoire ancienne. Comment se remettre à une activité physique et surtout s’y tenir ? Voici les conseils d’Anaïs Grangerac dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Un démarrage progressif

Nous sommes beaucoup à pratiquer une activité physique. En effet, six Français sur dix à faire du sport régulièrement au moins une fois par semaine. Pour convaincre le reste de la population de s’y mettre et de ne pas abandonner au bout d’une semaine, Anaïs Grangerac préconise de ne surtout pas en faire trop, trop vite. En effet, lorsqu’on démarre une activité, on a tendance à vouloir mettre la barre très haut et on prévoit beaucoup de séances de sport. Or, ce faisant, on ne respecte pas ses capacités physiques et on peut se blesser. En faire trop et réserver beaucoup d’activités, c’est aussi la meilleure manière de ne pas se tenir à son programme de départ. Déception, frustration et abandon. Il est donc préférable d’opter pour un démarrage progressif et un planning que l’on peut tenir sur la longueur, non seulement pendant les vacances, mais aussi plus tard avec la reprise du travail.

Une activité qui nous amuse

La raison souvent pour laquelle on lâche une activité sportive ou que l’on perd la motivation, c’est que l’activité choisie ne nous amuse pas du tout. Oui, une activité physique peut être fun et ce n’est pas nécessairement du sport. Si transpirez, courir ou faire de la musculation ne vous attire pas, optez plutôt pour de la danse, de la marche, voire du jardinage.

Intégrez quelqu’un à votre reprise

Prendre un engagement auprès de quelqu’un va permettre de nous discipliner et nous empêche de se chercher des mauvaises excuses pour zapper sa séance de sport. Le conseil d’Anaïs Grangerac est donc d’intégrer quelqu’un à sa pratique. Cela peut être un binôme qui vous soutiendra, un coach qui ne vous laissera pas le choix ou un proche qui va vous pousser à ne pas abandonner et vous donnez envie de tenir votre parole !