VIDÉO - Mort de Pelé : le corps de l'idole brésilienne exposé au milieu du stade du Santos FC

Depuis ce lundi 3 janvier à 10 heures (heure locale), les Brésiliens peuvent rendre hommage à l'ancien joueur du FC Santos. La veillée publique se tient sur le stade Vila Belmiro du Santos FC où le cercueil de Pelé est exposé. Dès dimanche, trois banderoles étaient visibles dans les tribunes de l'enceinte de 16 000 places.

La première, iconique, montre Pelé de dos avec le maillot "10" que l'ex-attaquant a immortalisé. Sur les deux autres, on pouvait lire "Vive le roi" et "Pelé 82 ans". Devant le stade, des fleurs sont déposées autour du buste et de la statue du footballeur.