Mort de Pelé : vos souvenirs de la légende du football

De Pelé, on se souvient de ses buts, bien sûr, mais aussi des gestes insensés. En trois Coupes du Monde et 20 ans de carrière, Pelé a révolutionné le football. "C’est le premier joueur moderne, on va dire. Il a lié la technique, la force physique, la créativité et le génie", affirme un fan. Ces qualités exceptionnelles font toujours de Pelé le plus grand joueur de l’histoire, même 45 ans après son dernier match.