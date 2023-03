EN DIRECT - Irlande-France : un match pour s'ouvrir un boulevard vers l'Euro 2024 ?

S'ouvrir un boulevard en direction de l'Euro 2024. Après des débuts tonitruants au Stade de France, contre les Pays-Bas (4-0), leur principal adversaire pour la qualification, les Bleus ont rendez-vous à Dublin pour confirmer les belles promesses entrevues. Face à l'Irlande, lundi 27 mars (à 20h45, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), la bande à Kylian Mbappé, enthousiaste et enthousiasmante, va passer un premier test à l'extérieur face à une équipe qui n'a rien à perdre (48e au classement Fifa). "Ce sera un match beaucoup plus difficile que l'on peut le penser", a prévenu le néo-capitaine des vice-champions du monde. "On a tendance, de par sa réputation, à penser que ce sera une équipe rugueuse, mais ce n'est pas le cas."