VIDÉO - "C'est une explosion de joie" : Cyprien Sarrazin sur un nuage après son double exploit de Kitzbühel

Il est entré dans l'histoire du ski français samedi. Après une première victoire la veille, Cyprien Sarazzin a remporté une nouvelle fois la mythique descente de Kitzbühel en Autriche. Avec ce succès, il égalise la performance de Luc Alphand en 1995.

"J'ai pu faire la célébration que j'avais pensé la veille dans mon lit". L'image restera comme l'une des plus marquantes du week-end en sport. Cyprien Sarrazin debout sur les airfences dans l'aire d'arrivée de la mythique descente de Kitzbühel, en Autriche. Une "explosion de joie", confie le skieur français dans la vidéo en tête de cet article. Il faut dire que samedi 20 janvier, le natif de Gap, dans les Hautes-Alpes, a réalisé une performance historique : gagner deux fois en deux jours sur la Streif.

Vainqueur sur le fil (5 centièmes d'avance) vendredi de la première descente, le skieur du Dévoluy âgé de 29 ans avait annoncé sans hésiter qu'il pouvait "faire encore mieux" le lendemain, lui qui venait déjà de mettre fin à 27 années de disette française sur la piste mythique. Chose promise, chose due. Comme Beat Feuz en 2021, comme Luc Alphand en 1995, il a doublé la mise samedi, cette fois-ci en dynamitant la course et en laissant bouche bée son principal rival et génie du ski Marco Odermatt

Car, après la première victoire du Français, le Suisse double vainqueur du gros globe (3e vendredi) savait qu'il devait tout donner s'il voulait lui aussi s'imposer à Kitzbühel, sur cette descente que tout skieur rêve de gagner un jour. Mais Marco Odermatt a commis trop de fautes pour concurrencer le Cyprien Sarrazin.

JOHANN GRODER / APA / AFP

Ancien géantiste reconverti il y a à peine plus d'une saison, le descendeur du Dévoluy ne comptait pourtant que deux podiums en Coupe du monde à l'entame de l'hiver. Une explosion sur le tard, alors que sa carrière a été marquée par les blessures. Mais à force de travail, l'ancien géantiste s'est transformé pour arriver aujourd'hui su sommet de sa discipline.