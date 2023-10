VIDÉO - "C'était comme une torpille" : quand une baleine percute un surfeur de plein fouet dans la baie de Sydney

"C’était comme une torpille, comme un sous-marin dans un film, qui surgirait des profondeurs". Jason Breen n'en revient pas d'être encore là pour le raconter. "Vu sa taille, j’ai su tout de suite que c'était une baleine. Et quand elle m’a survolé, elle a accroché ma planche et m’a entraîné à six, huit mètres de profondeur environ pendant vingt secondes", décrit-il. "Je ne pouvais pas bouger parce que j’avais cette masse qui me tirait par le fond". Sorti dans la baie de Sydney pour une balade ordinaire en wing-surf, ce sportif aguerri de 55 ans sait que cette rencontre impromptue aurait pu lui coûter la vie.