"Ce corps-là, il m’a permis de réfléchir autrement" : la leçon de vie du nageur amputé Théo Curin

C’est à 6 ans que la vie de Théo bascule. Sa mère se rend compte que le petit garçon ne va bien du tout. Il souffre de maux de tête qui irradient jusqu’à sa nuque. Son état empire. La fièvre monte jusqu’à atteindre 41 degrés. Théo délire et est pris de convulsions. Son père appelle les pompiers qui le conduisent aux urgences. Après une ponction lombaire, le diagnostic tombe. "On a dit à mes parents que mon pronostic vital était engagé et forcément, ça leur a fait peur. Mais les médecins ont dit qu’il existait des traitements et qu’au pire du pire, on pourrait aller jusqu'à l’amputation", explique Théo.