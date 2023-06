VIDÉO - Savoie : les meilleurs pilotes de parapentes au monde réunis pour le championnat

Comme dans un ballet, ces voiles glissent entre les montagnes et flirtent avec les nuages. Environ 150 pilotes du monde entier se sont donnés rendez-vous dans les Alpes. Sur l'aire de décollage, les départs s'enchaînent. Les parapentes se frôlent sans jamais se toucher grâce à la maîtrise des pilotes.

Leurs ailes colorent le ciel, sous les regards impressionnés du public. Et si l'événement rassemble les meilleurs pilotes, les curieux peuvent aussi tester la discipline et se mettre dans la peau d'un champion le temps d'un baptême.