Champion : l'apnée m'a sauvé

Abdel Alouach n’a pas toujours été un athlète. Il y a dix ans, il travaillait sur des chantiers. Un accident le plonge alors dans une profonde dépression. Il ne travaillait plus et a pris 50 kilos. L’apnée qu’il pratiquait pour s’amuser va enfin lui sauver la vie. L’apnée est pour lui une thérapie et pas seulement une compétition. À 46 ans, Abdel Alouach sait que ses années de compétition sont comptées. Mais il n’a pas l’intention de s’arrêter pour autant. L’apnée est son oxygène, et c’est dans ces allers-retours entre l’obscurité et la lumière qu’il a redonné un sens à sa vie.