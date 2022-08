Championnat de France des montgolfières à Belfort

Les navigateurs font cap sur l'horizon, dans la lumière du matin et dans un calme apparent. À bord de la montgolfière, la tension est maximale. Les paysages défilent, il faut rejoindre la première cible au plus vite. Michel Bourbier, champion de France 2021-2022, prépare sa manœuvre. L'objectif est de déposer un marqueur le plus au centre possible de la cible au sol pour engranger le maximum de points, chacun veille à son poste.