Chaos au Stade de France : Liverpool lance son enquête

"Le club a officiellement demandé une enquête formelle et transparente sur les problèmes rencontrés par les supporters dans et autour du Stade de France, avant et après le coup d'envoi", indique le Liverpool FC qui précise que le formulaire sera envoyé aux détenteurs de billets. Les éléments ainsi recueillis doivent permettre, selon les Reds, "de soutenir toute enquête sur la gestion opérationnelle de l'événement."