Chaos au Stade France : trop de faux billets en circulation ?

Le fiasco du match de samedi soir commence par un problème mathématique. Le Stade de France compte 80 000 places, mais pour cette rencontre, ils étaient bien plus nombreux à vouloir rentrer. En tout, 79 000 personnes sont venues avec les transports au commun et 16 000 supplémentaires avec des cars privés selon le ministère de l'Intérieur. Il y avait beaucoup plus de supporters que de places disponibles, mais surtout, 30 à 40 mille d'entre eux sont venus sans billet ou avec un faux.