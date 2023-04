VIDÉO - Charly, 93 ans, est le doyen du marathon de Paris 2023

Chez lui, les souvenirs de ses exploits sont partout. Il n'a aucun orgueil, ni de course record à revendiquer, mais un goût du sport et de l’effort, devenus une philosophie de vie. Ce Cantalou a été chauffeur de car, puis propriétaire d’un hôtel à Salers avec Denise, son épouse et sa première supportrice. "Il faut qu'il bouge", sourit-elle, "il serait malheureux s'il fallait qu'il reste dans un fauteuil toute la journée". Charly nous emmène dans son sous-sol, où il a aménagé une véritable salle de sport, avec vélo d'appartement et haltères. Sa forme, il l’entretient au quotidien.