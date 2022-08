Chute libre : des figures à 300 km/h

Dans toutes ces disciplines, la performance repose sur l'entraînement physique, et surtout sur la concentration et la complicité. Enna et Julie vont sauter ensemble pour la première fois. Elles sont loin des championnats du monde, mais elles espèrent améliorer leur classement. Sur les 47 000 licenciés, plus d'un tiers sont des femmes. C'est l'un des rares sports où sont notés sur les mêmes critères que les hommes. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article.