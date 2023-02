Contrairement à Varane et Lloris, Giroud pas prêt à prendre sa retraite avec les Bleus

L’international français et attaquant du Milan AC, Olivier Giroud (36 ans) n’est pas près de raccrocher les crampons et "enlever ce maillot bleu qui (lui) tient à cœur", ce dimanche 12 février, sur France 2. "Non, non, ce n'est pas fini. Des émotions, j'espère qu'il y en aura encore. Je ne suis pas prêt à raccrocher, à enlever ce maillot bleu qui me tient à cœur", a déclaré le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France.

"J'ai la motivation pour continuer et le physique aussi, je me sens bien. Pour l'instant, je suis encore sélectionnable et un joueur de l'équipe de France", a poursuivi le champion du monde en 2018 et finaliste du Mondial au Qatar.