VIDÉO - Coupe de France : une finale (presque) comme les autres

Dérogeant aux traditions, le président de la République a salué les joueurs dans les vestiaires et non sur la pelouse, comme il l'avait fait l'année dernière. Emmanuel Macron, discret et souvent en grande discussion avec son épouse, n'est jamais apparu non plus sur les écrans géants du stade. La remise du trophée par le président a eu lieu en tribune et non sur la pelouse, marquant là aussi un changement d'habitude.